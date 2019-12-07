Российские военные привезли сирийским детям годовой запас канцтоваров

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сотрудники ЦПВС вручили ребятам ручки, карандаши, пеналы, пластилин, краски и прочие принадлежности.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раздали ученикам школы на северо-востоке провинции Алеппо годовой запас канцелярских товаров. Об этом журналистам рассказал офицер ЦПВС Геннадий Якименко.

Дети охотно разбирали данную гуманитарную помощь, многие этого не имели, потому что не имеют родителей. Ни отцов, ни матерей, — сказал Якименко.

По его словам, в акции приняли участие 120 мальчиков и 80 девочек. Сотрудники ЦПВС вручили им ручки, карандаши, пеналы, пластилин, краски. Отмечается, что подобные акции будут проходить регулярно.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев был создан в Сирии в феврале 2016 года.

Ранее Лайф сообщал, что из Сирии в Россию вернулись четверо детей.

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