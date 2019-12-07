Российские военные привезли сирийским детям годовой запас канцтоваров

Сотрудники ЦПВС вручили ребятам ручки, карандаши, пеналы, пластилин, краски и прочие принадлежности.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раздали ученикам школы на северо-востоке провинции Алеппо годовой запас канцелярских товаров. Об этом журналистам рассказал офицер ЦПВС Геннадий Якименко.

— Дети охотно разбирали данную гуманитарную помощь, многие этого не имели, потому что не имеют родителей. Ни отцов, ни матерей, — сказал Якименко.

По его словам, в акции приняли участие 120 мальчиков и 80 девочек. Сотрудники ЦПВС вручили им ручки, карандаши, пеналы, пластилин, краски. Отмечается, что подобные акции будут проходить регулярно.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев был создан в Сирии в феврале 2016 года.

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