Британская бабушка-суперфанатка набила 38 тату в честь Моуринью

Женщина призналась, что тяжело переживала период с декабря 2018 года, когда Моуринью был без работы в большом футболе, но, когда стало известно о его переходе в "Тоттенхэм", у неё как "камень с души" упал.

У тренера Жозе Моуринью, ныне занимающего пост наставника "Тоттенхэма", миллионы поклонников по всему миру, однако всех их затмила 62-летняя британка Вив Бодикот, которая отдала ему не только своё сердце, но и тело, набив на нём почти четыре десятка татуировок в его честь.

Как утверждает сама Бодикот, к настоящему моменту её любовь уже обошлась ей как минимум в две тысячи фунтов стерлингов, но останавливаться она не собирается.

— Это определённо стоит того, потому что я люблю его. И я готова потратить больше. На самом деле я уже думаю о том, какой рисунок могу сделать следующим, — призналась женщина в интервью The Sun.

Она рассказала, что свою первую татуировку в честь "особенного" тренера сделала ещё в 2017 году, когда тот ушёл из "Челси" и возглавил "Манчестер Юнайтед". Тогда женщина была буквально очарована наставником "красных дьяволов": его манерой одеваться, вести себя с прессой.

"Он — высший сорт", — заявила Бодикот.

Женщина также призналась, что тяжело переживала период с декабря 2018 года, когда Моуринью был без работы в большом футболе, но, когда стало известно о его переходе в "Тоттенхэм", у неё как "камень с души" упал.

— Я читала каждую статью, каждую новость о нём в Интернете, мне всего было мало о нём. Я была как ребёнок в магазине сладостей, танцевала в своём доме и целовала фотографии, которые висят у меня везде, — рассказывает Бодикот.

Спустя неделю Вив и думать забыла о "Манчестере". Женщина отправилась в салон красоты, чтобы сделать себе маникюр в стиле символики "Тоттенхэма", и грозится также поменять причёску с учётом цветов команды.

— Я пришла за ним в "Манчестер Юнайтед", но, куда бы Жозе ни перешёл, я последую за ним, — сказала она.

Примечательно, что супруг женщины её увлечению не мешает и, по её собственным словам, тоже является поклонником тренерского таланта Моуринью, смотрит вместе с ней матчи и поддерживает её страсть к тату с кумиром.