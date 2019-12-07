Учёные выяснили, что алкоголь спас человечество от вымирания

Миллионы лет назад выжили те обезьяны, которые могли употреблять содержащие этиловый спирт фрукты.

Британские учёные заявили, что алкоголь спас предков человека от вымирания. Об этом пишет Phys.org.

Как полагают исследователи, способность к усвоению этилового спирта помогла человеку выжить на заре цивилизации.

Отмечается, что около десяти миллионов лет назад приматы боролись друг с другом за пищу. Обезьяны не могли есть перезрелые плоды из-за содержания в них этилового спирта. В какой-то момент приматы смогли адаптироваться и начать употреблять "алкогольные" фрукты.

Разделение шимпанзе и человека, по данным специалистов, произошло порядка 5,5 миллиона лет назад. Учёные отметили, что некоторые виды современных обезьян всё ещё могут усваивать алкоголь.