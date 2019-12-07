Учёные выяснили, что алкоголь спас человечество от вымирания

Британские учёные заявили, что алкоголь спас предков человека от вымирания. Об этом пишет Phys.org.
Как полагают исследователи, способность к усвоению этилового спирта помогла человеку выжить на заре цивилизации.
Отмечается, что около десяти миллионов лет назад приматы боролись друг с другом за пищу. Обезьяны не могли есть перезрелые плоды из-за содержания в них этилового спирта. В какой-то момент приматы смогли адаптироваться и начать употреблять "алкогольные" фрукты.
Разделение шимпанзе и человека, по данным специалистов, произошло порядка 5,5 миллиона лет назад. Учёные отметили, что некоторые виды современных обезьян всё ещё могут усваивать алкоголь.
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