Суббота встретит москвичей +2 градусами и осадками

В регионе продолжает действовать жёлтый уровень опасности из-за порывистого ветра и гололедицы.

Ветреная погода с осадками и температура до +2 градусов ожидаются в Москве в субботу, 7 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице будет облачно, возможны дождевые и снежные осадки. Температура составит от 0 до +2 градусов днём и до –2 ночью. Местами будет гололедица.

Ветер юго-западный скоростью 6–11 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет от –2 до +3 градусов, местами осадки. В ночь на воскресенье может похолодать до –4.

В Московском регионе продолжает действовать жёлтый уровень опасности из-за порывистого ветра и гололедицы до 12 часов дня 8 декабря.