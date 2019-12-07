В Департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошли обыски

В свою очередь информацию ряда СМИ об обысках в кабинетах заместителей директора департамента в пресс-службе назвали недостоверной.

В Департаменте лесного хозяйства Приморского края прошли обыски. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной администрации.

— В Департаменте лесного хозяйства прошёл обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки, — рассказали в пресс-службе.

Согласно сайту департамента, Филатова работает ведущим специалистом-экспертом отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей. В свою очередь информацию ряда СМИ об обысках в кабинетах заместителей директора департамента в пресс-службе назвали недостоверной.