После стрельбы на авиабазе США задержаны шесть граждан Саудовской Аравии

Полиция США арестовала шестерых подданных Саудовской Аравии недалеко от военно-морской базы в Пенсаколе, штат Флорида, где проходивший обучение саудовец открыл стрельбу и убил трёх человек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Представители ФБР отказались раскрывать подробности задержания иностранцев, известно, что их ожидает допрос. Также было установлено имя стрелка, которым оказался второй лейтенант Мохаммед Саид Альшамрани, проходивший в США обучение.

По данным телеканала, Альшамрани смог пронести оружие на закрытую территорию, несмотря на все меры безопасности. С ним он пришёл в комнату для теоретических занятий и открыл огонь по сослуживцам. От его действий два человека погибли на месте, ещё один скончался в больнице. Ещё семеро были ранены, в том числе два офицера.

На фоне заявлений следователей о том, что нападение может иметь террористический след, экс-губернатор, а ныне сенатор от Флориды Рик Скотт призвал власти страны пересмотреть все программы, по которым иностранные военные проходят подготовку в США.

— Мы не должны предоставлять военную подготовку людям, которые желают причинить нам вред, — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что жителей Флориды эвакуировали из-за угрозы взрыва на базе ВВС США.