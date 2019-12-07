На юге Мексики открыто гигантское месторождение нефти

По предварительным оценкам экспертов, объём нефти в месторождении составляет около 500 миллионов баррелей.

Гендиректор мексиканской нефтегазовой компании Октавио Ромеро Оропеса заявил об обнаружении на юге страны нового крупного месторождения нефти. Его слова приводит газета El Universal.

— Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объёмом в 500 миллионов баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P (доказанные запасы. — Прим. Лайфа), — сообщил он.

Месторождение получило название "Кески". Отмечается, что в ближайшие дни специалисты ещё раз проведут геологоразведочные работы в этом районе, поскольку есть предположение, что месторождение даже больше, как минимум до 700 миллионов баррелей.

В компании Pemex называют открытие месторождения важнейшим открытием, которое было сделано на юге страны с 1987 года.