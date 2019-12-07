На юге Мексики открыто гигантское месторождение нефти

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Фото © Pixabay

По предварительным оценкам экспертов, объём нефти в месторождении составляет около 500 миллионов баррелей.

Гендиректор мексиканской нефтегазовой компании Октавио Ромеро Оропеса заявил об обнаружении на юге страны нового крупного месторождения нефти. Его слова приводит газета El Universal.

Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объёмом в 500 миллионов баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P (доказанные запасы. — Прим. Лайфа), — сообщил он.

Месторождение получило название "Кески". Отмечается, что в ближайшие дни специалисты ещё раз проведут геологоразведочные работы в этом районе, поскольку есть предположение, что месторождение даже больше, как минимум до 700 миллионов баррелей.

В компании Pemex называют открытие месторождения важнейшим открытием, которое было сделано на юге страны с 1987 года.

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