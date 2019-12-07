Панда Диндин показала руководство по расправе со снеговиками — видео

Бамбуковый медведь оставил снежную бабу без рук, откусил нос, а после — вовсе лишил снеговика головы.

Обитательница Московского зоопарка панда Диндин жестоко расправилась с незваным гостем — снеговиком. Видео уничтожения снежного соседа опубликовали в официальном Instagram-аккаунте зоопарка.

В описании авторы назвали ролик руководством по расправе со снеговиком. Сперва медведь лишил его бамбуковых рук, далее — в одно движение оставил снежную бабу без носа-морковки. Завершила задуманное Диндин бесцеремонным уничтожением головы снежного незнакомца. Пользователи соцсети с умилением оценили видеоролик.

Ранее панда Диндин показала посетителям, как, по её мнению, правильно использовать автомобильные шины. А вот другой воспитанник зоопарка — панда Жуи — не смог совладать с резиной. Его неудачные попытки также попали в объективы камер.