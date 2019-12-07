Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Торговая война между КНР и США длится уже больше года и негативно влияет на общий экономический рост.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать Китаю денежные займы. По мнению американского лидера, у КНР и так слишком много денег.

— Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Разве это возможно? У Китая много денег, а если нет, они их создают. Прекратите! — написал Трамп на своей странице в "Твиттере".

Торговая война между Китаем и США длится уже больше года. Страны не раз вводили и повышали взаимные пошлины. 13 ноября Трамп сообщил, что Соединённые Штаты и КНР находятся буквально в шаге от заключения торговой сделки, которая бы устраивала Вашингтон, и пригрозил повышением пошлин, если всё опять сорвётся.

Однако 2 декабря Китай ввёл новые санкции против США. Они коснулись американских кораблей, которые заходят в Гонконг, а также правозащитной организации Human Rigths Watch.Такой шаг Пекина вызван тем, что президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга. Документы предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с административным районом, а также санкции против тех, кто, по мнению Вашингтона, нарушает там права человека. Кроме того, запрещаются поставки в Гонконг определённой полицейской экипировки.