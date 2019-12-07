Сбивший насмерть трёх человек в Москве водитель был пьян

Пешеходы получили травмы, несовместимые с жизнью. Виновник аварии был госпитализирован.

Водитель, который сегодня утром сбил насмерть трёх человек в районе пересечения Дмитровского шоссе и улицы Станционной на Локомотивном проезде, был пьян. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

— Установлено, что водитель в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии, — говорится в сообщении Госавтоинспекции в "Твиттере".

Напомним, авария произошла примерно в 6:30. Водитель на "мазде" на большой скорости вылетел на тротуар. Машина сбила трёх человек и врезалась в здание. Пешеходы погибли на месте. Водителя госпитализировали с травмами.