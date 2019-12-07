Врач назвал продукты, приводящие к раку прямой кишки и циррозу печени

Защищают слизистую кишечника бананы, фруктовое пюре, картофель и квашеная капуста.

Гастроэнтеролог из Германии, профессор Томас Фрилинг назвал список продуктов, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника. Его слова приводит Focus.de.

Так, по мнению специалиста, нужно меньше есть шоколада, мармелада и различной выпечки. Полностью исключить стоит майонез и маргарин.

Также нужно сократить потребление колбасных изделий и копчений. Но, как отмечает врач, их можно позволить себе раз в неделю. Так они не нанесут никакого вреда организму. А вот бананы, варёный картофель, фруктовое пюре и квашеная капуста, наоборот, защищают слизистую кишечника.

Гастроэнтеролог предупредил, что неправильное питание на протяжении долгого времени может привести к хроническому воспалению кишечника, циррозу печени и раку прямой и ободочной кишки.

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