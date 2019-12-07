Собранный свердловским губернатором стол продали за 35 млн рублей

Вырученные деньги планируется направить на программы протезирования, реабилитации и соцадаптации детей с патологией опорно-двигательной системы.

В Свердловской области завершился благотворительный аукцион Екатерининской ассамблеи. В этом году общая сумма проданных лотов составила более 86 миллионов рублей. При этом почти половину из этой суммы составил лишь один предмет — стол, который собственноручно сделал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор сообщил на своей странице в "Инстаграме", что предмет мебели ушёл с молотка за 35 миллионов рублей.

— Мой лот — стол из старинных досок — ушёл с молотка за 35 миллионов рублей! Сейчас уже можно шутить про то, что бросить бы всё и уйти в мебельный бизнес, а в первые минуты был тронут почти до слёз. За короткий промежуток времени Екатерининская ассамблея из небольшого и скорее развлекательного мероприятия выросла до по-настоящему мощной благотворительной акции, которая позволяет решать масштабные социальные задачи и помогать всё большему числу людей, — написал глава региона.

Как ранее сообщал Евгений Куйвашев, данный стол был собран из 120-летних досок, найденных в районе Ирбита. Глава региона признался, что сделать предмет интерьера ему помогли мастера. Также он заранее предупреждал, что все вырученные средства от продажи стола намерен направить в детский центр "Хочу ходить", занимающийся протезированием, реабилитацией и соцадаптацией детей с патологией опорно-двигательной системы.

Как отметили организаторы Екатерининской ассамблеи, в этом году в ходе благотворительного аукциона удалось собрать денег больше, чем за все предыдущие годы. Например, в прошлом году общая сумма сборов составила 31,5 миллиона рублей.

Как сообщал Лайф, ранее проводился аукцион по продаже имущества экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённого за коррупцию, для покрытия нанесённого им ущерба государству. В частности, два автомобиля Bentley купили за общую сумму более двенадцати миллионов рублей, а раритетную "Волгу" — за два с половиной миллиона.