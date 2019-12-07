Мэр Липецка выругалась матом из-за безделья рабочих — видео

Глава города посчитала простаивающую технику и отметила, что никто не занимается уборкой мусора.

В Сети появился видеоролик, на котором глава Липецка Евгения Уваркина идёт по парку и в нецензурной форме комментирует отсутствие строителей на рабочих местах.

— Коллеги, это *** — резко заявляет Уваркина, с первых секунд переходя на мат, — 20-го числа сдача, ***, 20-го числа сдача. В понедельник — губернатор!

При этом, проходя по парку, мэр посчитала неработающую технику и отметила, что никто не убирает строительный мусор, которого, судя по кадрам, очень много.

— Работа кипит, ***, просто кипит! — с сарказмом комментирует строительные работы чиновница.

В завершение Уваркина потребовала от коллег ежедневно присылать ей видеоотчёты со строительной площадки, на которых будет виден прогресс работы и количество людей и работающей техники.

А ранее в Ленобласти чиновница и спикер форума во время выступления резко выругалась прямо со сцены. Инцидент также попал на видео.