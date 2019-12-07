Глава "Альянса врачей" признала наличие родственника в ФСБ

Хотя прежде Анастасия Васильева категорически опровергала данные о работе близких в спецслужбе.

После долгого отрицания факта работы одного из родственников на высокой должности в Федеральной службе безопасности (ФСБ) лидер так называемого профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева внезапно всё же призналась в наличии у неё родственника-силовика. В то же время, отвечая на соответствующий вопрос журналиста портала URA.ru, Васильева дала максимально уклончивый ответ.

— Это родственники моего мужа, я не имею права даже что-то обсуждать. Если они где-то работают, то это их личное дело, я даже про это не знаю. Моя личная жизнь в стороне от моей работы, она никак не должна влиять на мою работу. Как зависит моя деятельность от того, что у моего мужа какие-то родственники где-то работают? Что? Я должна сейчас оправдываться перед всеми, что я сейчас здесь сижу, потому что у меня где-то какие-то родственники? — отреагировала во время пресс-конференции Васильева.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что свёкор Васильевой является действующим генералом ФСБ. На все просьбы прокомментировать данную информацию общественница отвечала категорическими опровержениями. Однако позднее на странице Васильевой в соцсетях была найдена фотография пожилого мужчины с ребёнком на руках. По данным СМИ, это и есть свёкор женщины, работающий в ФСБ.

"Альянс врачей", созданный при поддержке блогера Алексея Навального, широко известен организацией забастовок в российских больницах. Один из ярких примеров — протест работников туберкулёзного диспансера в посёлке Чернавский в Курганской области, развернувшийся при содействии профсоюза Васильевой.

Как сообщал Лайф, не только попытки сокрытия факта родства с сотрудником ФСБ вызывали вопросы по отношению к руководителю МПРЗ "Альянс врачей", созданного при поддержке блогера Алексея Навального. Также лидер "профсоюза", якобы представляющего интересы всех российских врачей и медиков, регулярно жаловалась, что ей сложно жить на зарплату медика в 25 тысяч рублей. Однако позднее у неё в собственности обнаружили усадьбу стоимостью 50 миллионов рублей.