В США решили, что их беспилотник в Ливии сбит российской системой ПВО

Связь с американским военным дроном пропала в прошлом месяце во время разведывательного полёта.

В США считают, что именно системы противовоздушной обороны (ПВО) российского производства уничтожили их беспилотник в Ливии, сообщает Reuters.

По данным агентства, во время удара по дрону операторы ПВО не знали, кому принадлежит беспилотный летательный аппарат.

— Но в настоящее время они наверняка знают, кому это принадлежит, и отказываются вернуть его, — заявили в пресс-службе африканского командования армии США.

Связь с американским военным беспилотником пропала 21 ноября над территорией Ливии. Дрон был задействован в мониторинге экстремистской деятельности.

А ранее было опубликовано видео уничтожения саудовского вертолёта "Апач" советским ЗРК.