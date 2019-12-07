Порошенко заметил, что после саммита НАТО впервые не напомнили об "агрессии РФ"

При этом бывший украинский лидер посетовал, что этой детали никто, кроме него, не увидел.

В итоговых документах саммита НАТО, который прошёл 3–4 декабря в Лондоне, впервые за пять лет не упомянули об агрессии России против Украины. Такое заявление сделал бывший президент Украины Пётр Порошенко.

— А вот теперь я скажу вещь, которую пока никто не заметил. В итоговых документах НАТО впервые за последние пять лет отсутствует пассаж, месседж о российской агрессии на Украине. Этого там нет, — рассказал Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Порошенко удивляется, почему такое упоминание о России отсутсвует, если на саммите присутствовала делегация Украины. Экс-президент страны также отметил, что в документах не говорится о "незаконной аннексии" Крыма, хотя об этом говорили все последние годы.

Ранее Порошенко призвал отгородить Украину стеной от России.