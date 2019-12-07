Доцент-расчленитель попросил бумагу и ручку для написания книги-исповеди

Историк был перевезён в Москву для прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

Адвокат историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку-возлюбленную, рассказал Лайфу, что его подзащитный во время последней встречи попросил бумагу и ручку для написания труда.

— Состояние Олега Соколова удовлетворительное, он лишь просил обеспечить его ручкой и бумагой для написания его труда, — рассказал Александр Почуев. — Он находится в чувствах глубокого раскаяния и трудится над книгой-исповедью. Написаны первые 53 страницы.

Правозащитник также отметил, что некоторые представители общественно-наблюдательной комиссии, вместо того чтобы контролировать соблюдение прав заключённого, активно дают интервью, раскрывая подробности личной жизни подсудимого.

— Ужасает тот факт, что человеческая трагедия становится кровавой "жвачкой", которой жёлтая пресса кормит умы обывателей, — подчеркнул адвокат.

Ранее доцент-расчленитель Олег Соколов ответил на письмо, отправленное редакцией Лайфа. Он рассказал, что не жалуется на условия содержания, однако сейчас "работать невозможно со всех точек зрения".

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали любовные отношения, в ночь на восьмое ноября. На следующий день, девятого ноября, его задержали, когда он пытался утопить части тела девушки в реке Мойке. Лайф сообщал, что Олег Соколов доставлен в Москву на психологическую экспертизу, которая продлится до начала следующего года.