Стало известно, когда к Земле может вернуться потенциально опасный астероид

Учёный-астроном отмечает, что изучение таких небесных тел поможет в будущем уничтожать их.

Крупный астероид 1998 HL1 может вернуться к Земле через полтора года. Об этом ТАСС рассказал сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Николай Киселёв.

Астроном сообщил, что команда российских учёных уточнила его размер — 326 метров. Также удалось установить период обращения астероида.

— У этого астероида период обращения 1,39 земных года, значит, в следующий раз он подойдёт к Земле примерно через год и пять месяцев, — рассказал собеседник агентства.

Киселёв отметил, что подробное изучение приближающихся к планете астероидов поможет в будущем отправлять к ним аппараты и уничтожать потенциальную опасность.

Напомним, крупный астероид 1998 H1 в октябре прошёл на расстоянии 6 миллионов километров от Земли. Согласно данным NASA, небесное тело относится к потенциально опасным.