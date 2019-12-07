Козак дал Лайфу прогноз о результатах переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

По словам вице-премьера, встреча глав России и Белоруссии может надолго затянуться.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поделился с Лайфом мнением о предстоящих сегодня в Сочи переговорах президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. По его мнению, они обречены на успех, однако могут быть долгими, а потому Козак посоветовал журналистам забронировать гостиницу.

— У нас всегда успешные переговоры, — резюмировал российский вице-премьер, отвечая на вопрос, каким будет результат встречи лидеров двух стран.

Как сообщал Лайф, 7 декабря запланирована встреча лидеров России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты и "газовые дела".