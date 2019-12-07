В Москве учитель подсадил школьника на ставки на спорт

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Отец подростка похитил учителя и заставил его написать расписку на 1,5 миллиона рублей.

Столичные полицейские проводят проверку по факту обращения 27-летнего П. Савельева, учителя географии одной из московских школ. Мужчина сообщил, что отец его ученика запер его в машине и заставил написать расписку на 1,5 миллиона рублей. Однако, как сообщает Mash, сделал это родитель из-за поведения самого учителя.

<p>Учитель П. Савельев (слева) и школьник Дмитрий М. Фото © <a href="https://mash.ru/" target="_blank">Mash</a></p>

По предварительным данным, преподаватель подсадил 16-летнего школьника Дмитрия на ставки на спорт. Вскоре о пристрастии сына ставить деньги на результаты спортивных игр узнал отец и решил разобраться с преподавателем. Он силой посадил учителя в свой автомобиль Mitsubishi Pajero и заставил подписать расписку на 1,5 миллиона рублей на лечение сына от зависимости. После чего отпустил. Через неделю после происшествия Савельев обратился в полицию.

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