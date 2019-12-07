Под Волгоградом два мальчика провалились под лёд, один из них погиб

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Фото © СУ СКР по Волгоградской области

Детей вытащил из ледяной воды местный рыбак. Одного ребёнка спасать было уже поздно.

В хуторе Пронин Волгоградской области два семилетних мальчика отправились на прогулку к реке Цукан. Гуляя по льду, они провалились, сообщает СУ СКР по региону.

Детей в ледяной воде заметил рыбак. Он бросился на помощь и вытащил мальчиков. Правда, одного спасать было уже поздно — он скончался. Второго госпитализировали. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку. По её результатам примут процессуальное решение.

Ранее Лайф сообщал, что в Брянской области три ребёнка погибли, провалившись под лёд.

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