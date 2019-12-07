В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Президент России подчеркнул важность встречи с учётом наступающего 20-летия подписания договора о Союзном государстве.

В Сочи стартовала встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты и "газовые дела".

— Мы очень рады вас видеть в России. И в своём коротком вступительном слове хотел бы сказать, что мы благодарны, что вы приняли приглашение и приехали сегодня. Именно сегодня это важно, потому что завтра 20 лет исполняется договору (о Союзном государстве Белоруссии и России. — Прим. Лайфа). Мне кажется, что в этом смысле встреча является знаковой, и выражаем слова благодарности. Хочу выразить надежду, что и дальше будем делать всё, чтобы наши народы чувствовали свою близость, получали выгоду от этой интеграции, — заявил в приветственной речи Владимир Путин.

Президент Белоруссии в ответном слове поблагодарил за приглашение и отметил, что правительства обеих стран серьёзно проанализировали договор.

Напомним, перед началом переговоров лидеров двух стран вице-премьер РФ Дмитрий Козак поделился с Лайфом мнением о возможных результатах встречи. По словам члена правительства, у России и Белоруссии всегда успешные переговоры.