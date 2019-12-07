Лукашенко назвал цену, за которую Белоруссия готова покупать газ у России

Он заявил, что Минск готов платить и больше, но чтобы стоимость была такой же, как и для российских предприятий-конкурентов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня в начале встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил, что республика готова покупать газ у России по цене 200 долларов за кубометр.

— Нам нужны равные условия. Мы не просим дешёвый газ, дешёвую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть не по 63 доллара за баррель, — сказал белорусский президент. — Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия по такой цене покупают, пусть и конкурирующие по этой же.

Напомним, одной из тем на этой встрече будет вопрос о соглашении по поводу усиления интеграции России и Белоруссии. Лукашенко заявлял, что Белоруссия никогда не войдёт в состав другой страны, даже России. Ещё он говорил, что он не пацан, чтобы такое допустить.