Из-за засухи знаменитый водопад Виктория обмелел до ручейка

Специалисты отмечают, что не стоит бить тревогу раньше времени. Сезонные колебания уровня воды случаются постоянно.

Главная достопримечательность Южной Америки — водопад Виктория — обмелел до рекордно низкого уровня и превратился буквально в ручеёк. Из-за этого туристов стало меньше, пишет The Guardian.

Причиной стала сильная засуха этого года в Юго-Восточной Африке. Это подпитывает опасения многих людей по поводу критического изменения климата. Миллионы людей остро нуждаются в поставках воды и продовольствия. Зимбабве и Замбия страдают от перебоев электроэнергии. Основной её объём поставляется за счёт работы ГЭС на Замбези.

Victoria Falls today, and how it used to be.



If you don't think that we're experiencing an ongoing climate crisis, you're either insane, deluded or willfully ignorant. pic.twitter.com/iUHOgLZJAr — ZombyWoof #FBPE #GTTO (@ZombyWoof4) December 7, 2019

Экологи опасаются, что засуха может полностью уничтожить водопад Виктория, но учёные приводят доводы в пользу того, что пока рано говорить о настолько сильном изменении климата. Засухи и сезонные колебания температуры случаются всегда. Последняя была всего три года назад. Если засухи участятся и будут столь же опустошающими, тогда можно будет говорить об изменении климата.

There is no climate crisis



Victoria Falls, December, 2019 pic.twitter.com/GbbY3570pD — Grouse Beater (@Grouse_Beater) December 7, 2019

Ранее последствия глобального потепления показали "глазами" орла Виктора, пролетавшего над Альпами.