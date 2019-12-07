Из-за засухи знаменитый водопад Виктория обмелел до ручейка

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Специалисты отмечают, что не стоит бить тревогу раньше времени. Сезонные колебания уровня воды случаются постоянно.

Главная достопримечательность Южной Америки — водопад Виктория — обмелел до рекордно низкого уровня и превратился буквально в ручеёк. Из-за этого туристов стало меньше, пишет The Guardian.

Причиной стала сильная засуха этого года в Юго-Восточной Африке. Это подпитывает опасения многих людей по поводу критического изменения климата. Миллионы людей остро нуждаются в поставках воды и продовольствия. Зимбабве и Замбия страдают от перебоев электроэнергии. Основной её объём поставляется за счёт работы ГЭС на Замбези.

Экологи опасаются, что засуха может полностью уничтожить водопад Виктория, но учёные приводят доводы в пользу того, что пока рано говорить о настолько сильном изменении климата. Засухи и сезонные колебания температуры случаются всегда. Последняя была всего три года назад. Если засухи участятся и будут столь же опустошающими, тогда можно будет говорить об изменении климата.

Ранее последствия глобального потепления показали "глазами" орла Виктора, пролетавшего над Альпами.

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