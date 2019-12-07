"Левиафан" Звягинцева попал в десятку лучших фильмов десятилетия

Лента, главную роль в которой сыграл Алексей Серебряков, в 2014 году была номинирована на "Оскар".

Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева "Левиафан" занял шестое место в списке лучших фильмов десятилетия. Рейтинг составил кинокритик из США Тодд Маккарти из журнала The Hollywood Reporter, сообщается на сайте издания.

— Этот артхаус захватывает своим мастерством, смелостью и силой, — отметил журналист.

Напомним, картину в 2014 году номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Главную роль в ней сыграл Алексей Серебряков.

Возглавил рейтинг лучших фильмов десятилетия драматический мини-сериал "Карлос". На втором месте — лента "Социальная сеть", на третьем — музыкальный фильм "Внутри Льюина Дэвиса".

Также в список кинокритика попали такие фильмы, как "Выживут только любовники", "Служанка", "Однажды в... Голливуде", "Бруклин", "Безумный Макс. Дорога ярости" и "Привратники".

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