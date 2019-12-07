Журналисты случайно выключили свет на переговорах Путина и Лукашенко

Белорусский лидер в шутку переложил всю ответственность на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Во время переговоров президентов Белоруссии Александра Лукашенко и России Владимира Путина внезапно погас свет. Как сообщил корреспондент Лайфа, когда в зал для переговоров запустили представителей прессы, кто-то из журналистов случайно задел выключатель, свет в помещении частично погас.

— Закончилось [электричество], — пошутил российский президент, и свет в этот момент снова загорелся.

— Это всё Дима Песков [пресс-секретарь российского лидера], я знаю, — в ответ продолжил шутить Лукашенко.

Как сообщал Лайф, сегодня в Сочи стартовала встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсуждают вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты и "газовые дела". В частности, Лукашенко назвал цену, за которую Белоруссия готова покупать газ у России.