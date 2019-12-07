По словам президента Белоруссии, он изучал их, чтобы ознакомиться с реакцией общества перед переговорами в Сочи.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что читает Telegram-каналы. Глава Белоруссии заявил об этом в контексте реакции общества обеих стран на вопрос о целях визита белорусского президента в Сочи.

— Сейчас смотрел телевидение, все каналы российские пересмотрел, перечитал Telegram-каналы, все сейчас задаются вопросом в России: "А чего Лукашенко приехал вообще?" Мы действительно немало сделали, но не говорим, а надо бы, — заметил Лукашенко.

Как сообщал Лайф, сегодня в Сочи стартовала встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсуждают вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты и "газовые дела".

В частности, Лукашенко назвал цену, за которую Белоруссия готова покупать газ у России.