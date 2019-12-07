В Тюмени в результате хлопка газа в жилом доме погиб человек

Взрыв газовоздушной смеси произошёл в квартире на первом этаже четырёхэтажного дома.

В Тюмени в жилом доме по адресу улица Павла Шарова, 10 из-за хлопка газа один человек погиб, ещё три пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

— В результате хлопка разрушено остекление квартиры, повреждена входная дверь, остекление в подъезде на трёх этажах. Проведя разведку, установили, что происходит горение в квартире на площади восемь квадратных метров, — говорится в сообщении.

По данным МЧС, хлопок произошёл на первом этаже четырёхэтажного дома. В результате происшествия погиб один газовщик. Ещё один работник газовой службы и два жителя квартиры пострадали. Пожар удалось ликвидировать через 20 минут после того, как поступило сообщение.

Ранее Лайф писал, что в Киеве в результате взрыва в общежитии погибли два человека.