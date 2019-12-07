Минтруд предложил платить стипендию некоторым россиянам старше 50 лет

Условием для получения выплат является прохождение учёбы для последующего трудоустройства.

Учащиеся россияне 50 лет и старше, кто намерен трудоустроиться после прохождения обучения, в ближайшем будущем могут начать получать стипендию. С такой законодательной инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект министерства находится на независимой антикоррупционной экспертизе. Но уже сейчас параллельно этому процессу региональные власти в сотрудничестве с работодателями составляют списки самых востребованных профессий.

Согласно планам экспертов Минтруда, возрастные потенциальные работники будут проходить обучение по трём моделям — обучение по направлению от службы занятости, по направлению работодателей и обучение с использованием инфраструктуры союза "Ворлдскиллс Россия". При этом первый и третий варианты предусматривают выплаты стипендий студентам в возрасте 50 лет и старше. В общей сложности к 2024 году по всем трём схемам планируется обучить более 450 тысяч россиян.

Напомним, с Нового года будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. При этом с 1 января лишь часть работающих пенсионеров получит прибавку к выплатам. Лайф сообщал, кто из трудящихся пожилых людей сможет получить больше и насколько.