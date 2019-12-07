Стало известно, какие санкции США могут ввести против "Северного потока — 2"

По данным источников, связанных с законопроектом, они коснутся компаний — прокладчиков газопровода.

Санкции против компаний — строителей газопровода "Северный поток — 2" внесены в законопроект об оборонном бюджете США 2020 года. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По информации источников издания, которые связаны с ходом подготовки законопроекта, санкции будут вводиться при прокладке трубопровода на глубине 100 футов (около 30,5 метра) и ниже. Кроме того, было предложено замораживать активы руководителей компаний, находящихся под юрисдикцией США, а также штрафовать фирмы, обеспечивающие страхование объекта.

Информация о том, что США планируют ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, появилась в конце ноября, когда американский сенатор Джим Риш сообщил о намерениях включить их в законопроект об оборонном бюджете США на следующий год.