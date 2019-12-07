Спикер Мосгордумы после страшной аварии предложил жёстче наказывать нарушителей

Он считает, что в Уголовный кодекс нужно внести два вида нарушения — неоднократное вождение без прав и неоднократное превышение скорости.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников выступил с предложением ужесточить наказание за превышение скорости. Такую инициативу он выдвинул в связи с аварией, которая произошла сегодня утром в Москве. Пьяный водитель сбил насмерть трёх пешеходов.

— В УК РФ необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости. То же самое — за неоднократное вождение без прав! — написал депутат на своей странице в " Фейсбуке ".

Он считает, что нынешние меры наказания недостаточны. Шапошников привёл статистику, согласно которой с 2013 по 2018 год на территории страны произошло 31 234 ДТП с участием водителей, не имеющих прав на управление машиной. В этих авариях погибло 4102 и пострадало 35 186 человек.

В конце прошлого года глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что министерство поддержит ужесточение скоростного режима в стране, в частности снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил изучить этот вопрос. МВД выразило протест против этой инициативы.