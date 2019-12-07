Арестованы все 6 членов ОПГ, задержанных по делу об убийстве главы центра "Э"

Басманный суд избрал меру пресечения для всех шестерых участников ОПГ, задержанных ранее по делу об убийстве в Москве главы центра "Э" МВД Ингушетии.
Али Картоева, Иссу Накастхоева, Алихана Белхароева, Хасана и Аслана Полонкоевых суд постановил заключить под стражу до 6 февраля 2020 года. Сына предполагаемого лидера ОПГ — Закра Полонкоева — арестовали до 7 февраля.
Ранее Лайф пообщался с адвокатом одного из обвиняемых, который связывает их задержание с январским покушением на главу центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. При этом, как рассказал адвокат, с недавним убийством в Москве задержание не связано.
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