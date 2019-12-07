В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил пешеходов, 9 человек пострадали

В Нижнем Новгороде автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной и протаранил людей. Девять человек пострадали.

Как рассказали в УГИБДД МВД РФ по региону, это случилось на регулируемом перекрёстке. Там столкнулось в общем девять автомобилей. На месте ЧП работают медики и сотрудники правоохранительных органов.

Страшная авария произошла сегодня утром в Москве. Водитель также вылетел на тротуар, где насмерть сбил трёх человек.Оказалось, что он был пьян.