Лайф публикует видео с места взрыва газа в Тюмени

В результате происшествия один человек погиб, ещё трое пострадали. Хлопок разрушил остекление квартиры и подъезда.

Лайф публикует видео из Тюмени, где произошёл взрыв газа. По данным МЧС РФ, хлопок произошёл на первом этаже четырёхэтажного дома.

По предварительной информации, два газовщика приехали по заявке от жильцов, во время устранения неполадки произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Напомним, в результате происшествия погиб один человек. Ещё трое пострадали, они госпитализированы. Взрыв разрушил остекление квартиры и оконные рамы в подъезде. Повреждений несущих конструкций нет.