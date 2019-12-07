Лайф публикует видео с места взрыва газа в Тюмени

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В результате происшествия один человек погиб, ещё трое пострадали. Хлопок разрушил остекление квартиры и подъезда.

Лайф публикует видео из Тюмени, где произошёл взрыв газа. По данным МЧС РФ, хлопок произошёл на первом этаже четырёхэтажного дома.

<p>Фото © LIFE</p>

По предварительной информации, два газовщика приехали по заявке от жильцов, во время устранения неполадки произошёл хлопок газовоздушной смеси.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, в результате происшествия погиб один человек. Ещё трое пострадали, они госпитализированы. Взрыв разрушил остекление квартиры и оконные рамы в подъезде. Повреждений несущих конструкций нет.

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