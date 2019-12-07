Россиянка выиграла конкурс "Миссис Земной шар"

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Фото © Instagram / krivko_ksenia

А ранее она была победительницей в номинации "Миссис Россия Globe" на конкурсе "Миссис Россия — 2019".

Россиянка Ксения Кривко из Кемерова выиграла главный титул на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global 2020. Конкурс состоялся в китайском городе Шэньчжэнь.

Пока Ксения занята, принимает поздравления, но чуть позже обязательно поделится эмоциями с подписчиками в своём инстаграме, — передаёт "Регион online" слова представителя Ксении Кривко.

Напомним, в августе этого года победительницей конкурса "Миссис Россия — 2019" стала Екатерина Нишанова из Геленджика. Ксения Кривко взяла победу в номинации "Миссис Россия Globe". Позже Нишанова отказалась участвовать в международных соревнованиях и заявила, что на Mrs Global 2020 её заменит Ксения Кривко.

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