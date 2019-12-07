В Нижнем Новгороде 11 детей пострадали после наезда на них машины на тротуаре

Как уточнили в УМВД РФ по региону, машина вылетела на пешеходную зону после столкновения с другими автомобилями.

Нижегородские медики госпитализировали десять детей и двух взрослых с улицы Максима Горького, где в толпу пешеходов вылетел автомобиль. Ещё одному ребёнку оказана помощь на месте ДТП.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе УМВД РФ по региону, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами. В результате удара один из автомобилей вылетел на тротуар, где в этот момент стояла группа детей.

Уточняется, что пострадавшие дети направлялись организованной группой в театр.

Напомним, ранее в Москве произошло смертельное ДТП с участием пешеходов и автомобиля. На севере столицы иномарка сбила трёх людей, все они погибли на месте. Лайф публиковал видео с места трагедии.