Мэр французской коммуны запретила жителям умирать по выходным

Такое решение было принято, чтобы привлечь внимание к проблеме в сфере здравоохранения.

Мэр французской коммуны Грэль Изабель Дюжеле вынесла указ, согласно которому местным жителям нельзя умирать у себя дома в выходные и праздничные дни. Информация об этом появилась на сайте коммуны.

Согласно сообщению, такое решение было принято, чтобы привлечь общественное внимание к критичной нехватке врачей в регионе.

Телеканал CNews предположил, что указ мог быть введён после того, как на прошлой неделе мэру коммуны пришлось искать врача, который смог бы подтвердить смерть одного из местных жителей.

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