Лайф публикует видео с места аварии в Нижнем Новгороде, где сбили 11 детей

Десятерым понадобилась госпитализация, лишь одного отпустили домой после медицинского осмотра на месте ЧП.

Большой внедорожник с разбитым отсеком двигателя, дорогой седан, вылетевший на тротуар и белый фургон, который ударом вытолкнуло на пешеходную зону. Это сейчас видно на месте аварии, которая произошла в Нижнем Новгороде. Лайф публикует видео с места ЧП.

По последним данным, в аварии пострадали 11 детей и два взрослых. Девятиклассники шли в театр в сопровождении учителей, когда в них влетела машина. Десять подростков госпитализировали, одного отпустили после осмотра на месте.

Напомним, ранее в Москве также произошло смертельное ДТП с участием пешеходов и автомобиля. На севере столицы иномарка сбила трёх людей, все они погибли на месте. Лайф публиковал видео с места трагедии.