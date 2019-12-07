Брата жестоко убитого родителями-сектантами мальчика поместили в психбольницу

Мальчику 12 лет, и он никогда не учился в школе. Сейчас он проходит обследование.

Брат умершего в Екатеринбурге после побоев девятилетнего мальчика находится в психиатрической больнице. Мальчик попал в медучреждение вместе с ещё двумя детьми, чьи родители состояли в религиозной секте.

— В психиатрическую больницу поступили трое детей, родители которых состояли в секте. Среди них — старший брат погибшего ребёнка, ему 12 лет, он никогда не учился в школе, — передаёт ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Дети проходят полное обследование, так как подвергались психическому давлению.

Ранее Лайф сообщал, что арестовали отца-сектанта, который жестоко убил маленького сына. СК опубликовал видео его задержания и допроса в Уфе. Также была задержана Земфира Гайнуллина — глава религиозного движения "Ученики Христа".

Напомним, в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли изувеченное тело девятилетнего ребёнка, которого жестоко убили и закопали на территории лесопарка. Оказалось, что отец избивал сына розгами и вставлял в рот кляп. Предполагается, что так родители пытались "изгнать бесов" из школьника.