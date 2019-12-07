Умерла учительница, которую сбили вместе с детьми в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде скончалась учительница, которую вместе с группой детей накануне сбил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По последним данным, после ДТП госпитализировано девять детей. Все они — ученики девятого класса школы № 37. Лайф публикует список пострадавших детей, все они 2004 года рождения:
Артём Н.
Денис Д.
Марина О.
Анна Ц.
Мария Е.
Полина С.
Анастасия Б.
Полина С.
Анастасия В.
Лайф публиковал видео с места трагедии. Столкнулись четыре машины, в результате чего одну из них вытолкнуло на тротуар, по которому и шли дети.
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