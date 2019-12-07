Умерла учительница, которую сбили вместе с детьми в Нижнем Новгороде

1999

Фото © LIFE

По уточнённым данным, в результате ДТП госпитализировано девять детей, а не десять, как сообщалось ранее.

В Нижнем Новгороде скончалась учительница, которую вместе с группой детей накануне сбил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По последним данным, после ДТП госпитализировано девять детей. Все они — ученики девятого класса школы № 37. Лайф публикует список пострадавших детей, все они 2004 года рождения:

Артём Н.

Денис Д.

Марина О.

Анна Ц.

Мария Е.

Полина С.

Анастасия Б.

Полина С.

Анастасия В.

Лайф публиковал видео с места трагедии. Столкнулись четыре машины, в результате чего одну из них вытолкнуло на тротуар, по которому и шли дети.

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