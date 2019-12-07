На Украине назвали невозможным вариант Медведева по газовому спору

Киев ещё раз заявил, что Украина готова принять газ в качестве возвращения "задолженности" "Газпрома".

Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко, отвечая на предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, заявил, что приход к "нулевому варианту" в газовом споре невозможен. Об этом он рассказал на своей странице в " Фейсбуке ".

Витренко напомнил, что "Нафтогаз" хочет получить от "Газпрома" 2,6 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража. По его словам, в 2009 году обе стороны договорились, что его решения будут окончательными и обязательными для выполнения.

— Поэтому "нулевой вариант" — это прежде всего исполнение решения арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" была равна нулю, — говорится в сообщении Витренко.

При этом глава "Нафтогаза" добавил, что в качестве погашения задолженности Украина готова принять газ.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил сегодня Украине обоюдовыгодное решение в газовом вопросе для обеих сторон. "Нулевой вариант" означает взаимный отказ от судебных претензий по выплатам.