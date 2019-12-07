Появилось видео тестового полёта украинской ракеты, "угрожающей Крымскому мосту"

Сообщается, что снаряд подтвердил свои лётные характеристики и успешно прошёл испытание.

На Украине протестировали противокорабельную ракету Р-360 с комплекса "Нептун". На ютуб-канале "Украинский милитаристский портал" опубликовали видео тестового полёта, часть которого сняли с летящего рядом Су-27.

В начале записи показывают пуск ракеты с наземного комплекса. Затем на кадрах появляются два истребителя, сопровождающие ракету во время полёта над водой.

Как сообщило издание, ракета справилась с испытанием и подтвердила свои лётные характеристики.

Напомним, в июле этого года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что крылатые ракеты "Нептун" якобы способны уничтожить военные корабли РФ любого класса прямо в портах базирования в Чёрном море и на Азове. Также они могут "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.