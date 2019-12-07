Россиянам пояснили, на какие машины будет выдаваться новый документ

Правило коснётся легковых и грузовых автомобилей с массой до трёх тонн, однако пока он будет получаться на добровольной основе.

Документ, информирующий о потреблении автомобилем энергии и топлива, будет выдаваться только для новых машин и на добровольной основе, заявил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов в беседе с РБК.

Документ будут выдавать с 31 марта 2021 года. При его неполучении никаких санкций не предусматривается. Новое правило коснётся легковых и грузовых автомобилей с массой до трёх тонн.

Ранее сообщалось, что в России введут ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. В нём будут фиксироваться расход топлива на сто километров хода и выбросы углекислого газа, а для электромобилей — расход электроэнергии и запас хода.