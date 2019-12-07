Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжались более пяти часов

Речь на них шла в том числе об интеграции двух стран, о стоимости газа и нефти для Белоруссии.

В Сочи завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, которые продолжались в разных форматах в общем около пяти с половиной часов. Белорусский лидер покинул резиденцию главы российского государства.

Началась встреча примерно в 15:25 с расширенного формата с участием членов правительства. Затем последовал деловой обед, после которого президенты перешли к переговорам с глазу на глаз.

Во время открытой для прессы части встречи Лукашенко назвал цену, за которую Белоруссия готова покупать газ у России.