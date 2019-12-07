Арестован водитель, сбивший насмерть трёх человек на севере Москвы

Головинский суд арестовал на два месяца водителя, который сегодня утром сбил насмерть трёх человек в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
— Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2020 года, — рассказали в суде.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц.
Как ранее сообщал Лайф, ДТП произошло на севере Москвы. Автомобиль выехал на тротуар на большой скорости. Три пешехода погибли на месте. Задержанный водитель оказался пьян.
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