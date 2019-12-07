Нетаньяху рассказал, о чём говорил с Путиным по телефону

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили накануне в ходе телефонного разговора иранский вопрос, ситуацию в Сирии и безопасность Израиля. Об этом рассказал израильский премьер.
— Я провёл телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили иранский вопрос, ситуацию в Сирии, требования безопасности Израиля и продолжение предотвращения непреднамеренных столкновений между ЦАХАЛ и Российской армией, — написал он на своей странице в "".
Ранее также сообщалось, что лидеры двух стран обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия по Сирии. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
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