Нетаньяху рассказал, о чём говорил с Путиным по телефону

Лидеры двух стран коснулись темы предотвращения непреднамеренных столкновений между ЦАХАЛ и Российской армией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили накануне в ходе телефонного разговора иранский вопрос, ситуацию в Сирии и безопасность Израиля. Об этом рассказал израильский премьер.

— Я провёл телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили иранский вопрос, ситуацию в Сирии, требования безопасности Израиля и продолжение предотвращения непреднамеренных столкновений между ЦАХАЛ и Российской армией, — написал он на своей странице в " Твиттере ".

Ранее также сообщалось, что лидеры двух стран обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия по Сирии. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.