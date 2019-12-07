Под Новосибирском полицейский залил виски в омыватель

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Герой истории иронично говорит, что "может себе позволить" выливать дорогой алкоголь.

В Новосибирской области полицейский использовал виски как омыватель лобового стекла, сообщает "Сиб.фм" со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Проверяющим предстоит выяснить, почему в момент нахождения на рабочем месте в служебном автомобиле оказался алкогольный напиток, — рассказал дежурный офицер пресс-службы МВД.

По результатам проверки также будет установлено, почему сотрудники полиции употребляют так много нецензурных выражений. Кроме того, проверят слова героя видео о том, что он "может себе позволить" выливать дорогой алкоголь в омыватель.

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