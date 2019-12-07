Орешкин: Путин и Лукашенко договорились встретиться 20 декабря в Петербурге

По словам министра, день переговоров был плодотворным, Москва и Минск сблизили свои позиции.

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о встрече 20 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин по результатам переговоров глав двух государств в Сочи.

— У президентов уже запланирована встреча на 20 декабря, она состоится в Санкт-Петербурге, — сказал Орешкин.

Говоря о результатах пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко в Сочи, Орешкин сказал, что "плодотворно поработали по целому ряду направлений, достигли серьёзного прогресса". По его словам, "были серьёзно сближены" позиции по нефти и газу, спорных вопросов осталось меньше.

Началась сегодня встреча в Сочи примерно в 15:25 с расширенного формата с участием членов правительства. Затем последовал деловой обед, после которого президенты перешли к переговорам с глазу на глаз.

Во время открытой для прессы части встречи Лукашенко назвал цену, за которую Белоруссия готова покупать газ у России.