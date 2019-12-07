В Казани погибло два человека при пожаре в пятиэтажке

47 жильцам дома удалось эвакуироваться самостоятельно, ещё 23, в числе которых семь детей, были спасены.

Два человека погибли, ещё три пострадали при пожаре в подъезде жилого дома в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

В 20:01 в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме № 7а по улице Актайской. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажки коридорного типа.

— По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения в 20:06 (мск) установлено, что виден чёрный дым, — сказано в сообщении ведомства.

47 жильцам дома удалось эвакуироваться самостоятельно, ещё 23, в числе которых семь детей, были спасены. Два человека погибли, трое пострадали.

В 20:45 открытое горение на площади 15 квадратных метров удалось ликвидировать. Причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации было привлечено 59 человек и 20 единиц техники.

Ранее в Тюмени из-за хлопка газа в жилом доме погиб один человек.