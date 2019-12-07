Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до восьми

Восьмым погибшим стал спасатель, скончавшийся от тяжёлых травм, полученных при тушении пожара в учебном заведении.

Число погибших при пожаре в колледже Одессы увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

— Сегодня [7 декабря] в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 года рождения, госпитализированный 4 декабря, — сказано в сообщении.

Четвёртого декабря в Одессе произошёл пожар на третьем этаже шестиэтажного здания одесского колледжа экономики, права и гостиничного бизнеса. Огонь охватил площадь примерно в две тысячи квадратных метров, более 20 человек пострадало, в том числе пожарные. Восемь человек погибло.